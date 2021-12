Forsvarsministeriet har overforbrug i milliardklassen

Der er brugt mindst halvanden milliarder kroner til uforudsete ekstraudgifter i Forsvaret siden 2018.

Det oplyser flere kilder til netmediet Altinget.

De halvanden milliarder kroner til ekstraudgifter kommer ud af 12,8 milliarder kroner. De blev afsat til materielanskaffelser i perioden 2018-2023 ved indgåelsen af forsvarsforliget i 2018.

Ifølge Altingets kilder skyldes det blandt andet, at der ikke er ansat en koncernstyringsdirektør til at styre budgettet, siden den forrige blev hjemsendt i december 2019 efter hård kritik.

Per Pugholm Olsen blev hjemsendt efter kritikken af Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Styrelsen var involveret i en sag om bestikkelse, som stammer tilbage fra 2016.

Koncernstyringsdirektøren stod for budgetstyringen fra 2014 til starten af 2020. Men stillingen blev nedlagt i starten 2020.

Forsvarsministeriet ikke kunnet svare på over for Altinget, hvilke personer der har overtaget koncerndirektørens arbejdsopgaver.

Men af Forsvarsministeriets diagram over sin aktuelle organisation fremgår det ifølge Altinget, at økonomistyringen i dag ligger hos en kontorchef.

Modsat den tidligere direktør sidder kontorchefen ikke med i Forsvarsministeriets direktion.

En anden årsag er, at der er flere projekter, som har været dyrere end forventet.

Et eksempel er opgraderingen af Forsvarets Leopard 2 kampvogne. Ifølge Altinget er det indtil videre blev 1,1 milliarder kroner dyrere end forventet.

Oprindeligt regnede man med, at det ville koste 608 millioner kroner.

Indkøb af lastbiler og transportvogne er også blevet dyrere end forventet. Her overskrider man budgettet med næsten 600 millioner kroner.

Onsdag i næste uge skal forsvarsminister Trine Bramsen (S) redegøre for den aktuelle økonomiske situation over for partierne bag forsvarsforliget.

Det har Venstre og De Konservative flere gange efterspurgt.

/ritzau/