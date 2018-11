Forsvarsministeriet om kulturændring: Vi starter fra toppen

Departementschef vil gøre op med sager om nepotisme i Forsvaret, men har ikke lagt sig fast på hvordan.

Fra Forsvarsministeriets øverste top er der en erkendelse af, at man ikke har taget anklager om nepotisme i Forsvaret alvorligt nok.

Det skal føre til, at der skal tages bedre hånd om lignende sager, hvis de skulle opstå fremover.

Det siger Thomas Ahrenkiel, der er departementschef i Forsvarsministeriet, og som selv er blevet involveret.

- Vi har ikke været opmærksomme nok på reglerne om inhabilitet, vi har simpelthen ikke være skarpe nok på det punkt, og derfor kommer vi til at tage fat på det.

- Vi er nødt til at have den tillidsbaserede kultur, som gør, at folk tør stå frem, når de føler, at der er noget, der ikke er i orden, siger han.

Han sad i 2016 med ved et møde, hvor hans daværende kæreste blev tildelt et engangsvederlag på 75.000 kroner. Kammeradvokaten har undersøgt sagen og erklæret ham inhabil.

Også forsvarschef Bjørn Bisserups rodes ind i forløbet tirsdag.

I 2010 var han som daværende chef for Forsvarsstaben med i beslutningen om ikke at gennemføre et forslag om at reducere optaget på Hærens Officersskole.

Derved kom hans egen søn ind på skolen et år tidligere, end han ellers ville have gjort.

Han erklæres ikke inhabil af Kammeradvokaten, men burde have underrettet sin chef.

De to sager udspringer af anklager mod den hjemsendte hærchef H.C. Mathiesen, der beskyldes for at have favoriseret sin daværende kæreste gennem magtmisbrug.

Alt i alt er der grund til at få ryddet op, er udmeldingen fra departementschefen, der står i spidsen for en kulturændring.

Det bliver et langt og sejt træk, understreger Thomas Ahrenkiel.

- Vi starter fra toppen, vi starter med mig selv, og vi starter med forsvarschefen. Derved håber jeg, at vi sender et klart signal om, at det er noget, vi selv tager alvorligt, siger han.

Forsvarsministeriet har selv bedt om at få undersøgt forsvarschefen, mens departementschefen har bedt om at få undersøgt sig selv.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke selv har haft orden i forhold til vores egne forhold, det er selvsagt noget, vi og jeg beklager. Det skal vi gøre bedre, det burde vi have gjort, men det er et langt sejt træk, siger han.

Han har dog endnu ikke lagt sig fast på, hvordan det konkret skal ske.

- Vi har ikke lagt os fast på formen, men vi skal dels vejlede bedre om reglerne, og dels skal vi have skabt bedre gennemsigtighed, når vi udnævner og forfremmer chefer, siger han.

/ritzau/