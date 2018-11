Forsvarsministeriet stod selv for undersøgelse af chef

Kammeradvokaten fik først overleveret undersøgelsen om nepotisme fire dage før den endelige vurdering.

Det var Forsvarsministeriets egne embedsmænd, der stod for undersøgelsen af departementschef Thomas Ahrenkiels mulige nepotisme.

Det skriver Politiken fredag.

Thomas Ahrenkiel bestilte selv undersøgelsen, der skulle klarlægge, om han havde været inhabil.

Undersøgelsen har afdækket omstændighederne omkring, at Ahrenkiels daværende pressechef i 2016 fik et engangsvederlag på 75.000 kroner og en lønforhøjelse på 1500 kroner. Til mødet, hvor det blev besluttet, undgik Ahrenkiel at fortælle, at pressechefen også var hans kæreste.

Det var departementschefens egne medarbejdere, der stod for tilrettelæggelsen og indsamling af materiale til undersøgelsen. Først de sidste fire dage inden offentliggørelsen blev den overladt til Kammeradvokatens vurdering, beretter Politiken.

Det fremgår af udtalelser fra Kammeradvokaten sammenholdt med Kammeradvokatens notat. Det blev fremlagt i tirsdags.

Kammeradvokaten konkluderede i sidste ende, at departementschefen havde været inhabil, og at han i strid med loven havde undladt at informere sin minister om sagen.

Tomas Ilsøe Andersen, der er partner hos Kammeradvokaten og ansvarlig for undersøgelsen, siger, at det var nødvendigt at bruge Forsvarsministeriets medarbejdere i undersøgelsen.

- Jeg tror, at man må sige, at det er det muliges kunst også.

- Hvis man både skal have fat i nogen, der faktisk ved, hvad det handler om, kan medvirke til, at det rigtige faktum tilvejebringes, og at det også sker inden for en rimelig tid, nytter det meget ofte ikke i praksis, at man tager nogen, der ingen forhåndskundskaber har for at sidde med det, siger han til Politiken.

Politiken skriver, at hverken forsvarsministeren eller ministeriets ledelse vil udtale sig om sagen.

Ministeriet har dog i en unavngivet udtalelse svaret, at det ikke har ledet nogen undersøgelse.

Forsvarsministeriet understreger, at det var Kammeradvokaten, der gennemgik sagen, så man kunne få en ekstern vurdering.

/ritzau/