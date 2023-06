Forsyning indfører vandingsforbud i Kalundborg på ubestemt tid

Som følge af tørken i hele Danmark har Kalundborg Forsyning fra fredag klokken 07.00 indført vandingsforbud i Kalundborg Kommune.

Det skriver TV2 Øst.

Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning, fortæller til mediet, at han ikke ved, hvor længe forbuddet vil vare.

Men "det bliver nok lige så lang tid, som den varme periode fortsætter".

Artiklen fortsætter under annoncen

- For os er det ikke alarmerende kritisk lige nu, men vi ønsker at være på forkant. Jo mere tørt det bliver, jo mere kritisk er det, siger direktøren.

Han opfordrer borgerne i kommunen til at benytte vand, de ellers ville have smidt væk, til at vande med, lyder det.

Tørkeperioden, der indtil videre har varet omkring 17 dage, er den værste i mere end 20 år, skriver TV 2 Vejret.

Samtidig er der ingen tegn på, at der vil falde regn i løbet af den næste uge, hvorfor det kan ende med en hel måned uden en eneste dråbe regn fra oven.

Det er særligt sommerhusområderne, herunder Sejerø, der er hårdt ramt af tørken i Kalundborg Kommune.

I Vordingborg Kommune på Sydsjælland har den lokale forsyning ligeledes opfordret til, at borgerne sparer på vandet.

Kalundborg Forsyning vil ikke anmelde borgerne til politiet, såfremt man ikke følger forbuddet.

Men man håber, at borgerne forstår alvoren, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke kun borgerne i Kalundborg, som mærker konsekvenserne af tørken.

Torsdag oplyste Louise Lyng Bojesen, natur- og beredskabschef i Bornholms Regionskommune, at man fra lørdag morgen indfører afbrændingsforbud på hele øen.

Forbuddet vil i første omgang strække sig to uger frem, hvorfor sankthansaften 23. juni skal fejres uden bål.

Konkret betyder forbuddet desuden, at man ikke må afbrænde haveaffald eller grille, medmindre man anvender et fast ikke-brændbart underlag.

Bornholms Brandvæsen opfordrer desuden borgere til at være særligt opmærksomme i forbindelse med rygning.

Folkemødet på Bornholm, der varer fra 15. til 17. juni, vil ligeledes blive ramt af forbuddet.

/ritzau/