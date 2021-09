Fort Europa er blevet svaret på verdens udfordringer

Det var et historisk anslag mod de åbne samfund, da terrorister for præcis 20 år siden fløj to fly direkte ind i tvillingetårnene i New York. I årene, der fulgte, jagtede vestlige koalitioner terroristledere og deres sympatisører i hele Mellemøsten. Men den jagt sluttede med tilbagetrækningen fra Afghanistan. I dag handler det i stedet om at holde fjender og flygtninge ude.