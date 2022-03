Fortovstegninger, flag og solsikker: Symboler på støtte til Ukraine dukker op alle vegne

Hvis ikke man kendte farverne på det ukrainske flag før, gør man det nok nu. Efter Ruslands invasion af nabolandet kan man flere steder i verden se gult og blåt som symbol på støtte til Ukraine - og ikke kun i forbindelse med demonstrationer og store monumenter, der bades i gult og blåt lys. Også menige europæiske borgere får afløb for deres sympati ved at efterlade farverne og andre små symboler i alt fra en trappeopgang i København til sko i London.

Foto: Jacob Dammas

Et A4-ark med et printet ukrainsk flag hænger på opslagstavlen i en trappeopgang på Vesterbro i København.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

En lille pige tramper på tanks med et ukrainsk flag i hænderne på et nyt vægmaleri i Paris, Frankrig. Maleriet er lavet af den franske kunstner Seth.

Foto: Michaela Rihova/CTK/Ritzau Scanpix

Da en bro nær den russiske ambassade i Tjekkiets hovedstad Prag for nylig skulle repareres, benyttede reparatørerne lejligheden til at male broen i Ukrainske farver.

Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

Små ukrainske flag kan ses på hælene af fodboldspilleren Oleksandr Zinchenko, når han spiller for den engelske klub Manchester City. Oleksandr Zinchenko er oprindeligt fra Ukraine.

Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

Ukendte personer har i Skt. Petersborg trodset risikoen for at blive straffet med fængsel eller bøde for at kritisere den russiske regering ved at tegne det ukrainske flag på et busstoppested.

Foto: Jacob Dammas

Jacob Dammas fra Vesterbro i København har tegnet det ukrainske flag med gadekridt på Enghave Plads. "Jeg forsøgte at vende følelser af afmagt, vrede og tristhed til noget konstruktivt for at vise ukrainerne solidaritet og give mig selv og måske andre lidt mod," skriver han til Kristeligt Dagblad.

Foto: Peter Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Demonstranter har efterladt solsikker på barriererne foran den russiske ambassade i London. Solsikken er Ukraines nationalblomst.