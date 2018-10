Fortroligt notat afslører dansk ambassades syn på Kina

Den danske ambassade i Beijing beskriver i et notat de menneskerettighedskrænkelser, der foregår i Kina.

Et fortroligt notat fra Udenrigsministeriet giver et indblik i menneskerettighedskrænkelser i Kina.

I notatet - som Radio24syv er i besiddelse af - redegør den danske ambassade i Beijing for Kinas anvendelse af blandt andet dødsstraf, tortur og overgreb mod etniske mindretal.

- Myndighederne slår ubønhørligt ned, når der opstår sager, der udstiller styrets inkompetence eller udfordrer dets udlægning af politiske og sensitive spørgsmål, står der blandt andet.

Notatet er fra 2012 og fem sider langt.

Det blev 7. juni sendt fra ambassaden til Statsministeriet og daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

En uge efter indgik Danmark og Kina handelsaftaler for 18 milliarder kroner under det kinesiske statsbesøg, der også er centralt for Tibet-sagen.

Retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF) mener, at notatet er "ekstremt ubehagelig læsning".

- I den ene situation får man et notat, der understreger de uhyrligheder og den ondskab, der udspiller sig over for civilbefolkningen i Kina, og en uge efter kan man sidde ansigt til ansigt med de folk, der er helt afgørende for det kinesiske system, hvor man så indgår aftaler. Det er faktisk rigtig ulækkert, siger han til Radio24syv.

Dokumentets fortrolige karakter understreges af en bemærkning i begyndelsen af notatet.

- OBS: Dette notat bør ikke sendes over åbne internet - og faxforbindelser eller efterlades på hotelværelser.

Herefter følger en beskrivelse af de alvorlige krænkelser, som det kinesiske styre udsætter befolkningen for.

Det gælder blandt andet systematisk chikane af menneskerettighedsadvokater, indskrænket ytringsfrihed og hårde straffe til alle, der forsøger at organisere alternativer til kommunistpartiet.

Andreas Bøje Forsby, forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet, mener ikke, at notatet rummer nogle overraskelser.

Men det er ifølge forskeren alligevel interessant.

Det viser nemlig, hvilke emner danske politikere undgår at tage op, når de mødes med kinesiske politikere.

- Det er et meget ærligt og troværdigt dokument, for når danske politikere taler med kineserne om de her ting, har de en række interesser i at væve uden om flere af de ubehagelige spørgsmål, siger han.

Danmark bør skærpe tonen over for Kina i langt højere grad, mener Peter Kofod Poulsen.

- Jeg synes, at Danmark udtrykker sig alt for blidt, og vores erfaringer med Kina i de senere år er en Tibet-sag, der har rystet vores system, og at de vil blande sig i det hele, siger Peter Kofod Poulsen.

Radio24syv har forsøgt at få et interview med udenrigsminister Anders Samuelsen, men det har ikke været muligt.

/ritzau/