Forurening på gammel Cheminova-grund har bredt sig

En forurening ved den gamle Cheminova-grund i Vestjylland er kraftigere og mere udbredt end hidtil antaget.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

De nye oplysninger kommer ifølge regionen fra frivillige undersøgelser foretaget af den amerikanske kemivirksomhed FMC, der købte Cheminova i 2014.

Undersøgelserne viser, at en forurening på det sydlige Rønlund, som stammer fra 1970-1980'erne, har bredt sig til Nissum Bredning. Den placering har Region Midtjylland ikke kendt til før.

Forureningen ligger i et område, hvor FMC - tidligere Cheminova - har haft pligt til at sørge for, at den ikke spreder sig til natur og vandmiljø.

Det krav har Miljøstyrelsen dog droppet.

Fra slutningen af december har Region Midtjylland været ansvarlig for de gamle forureninger.

/ritzau/