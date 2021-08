Forurening truer: Regioner kræver flere penge til drikkevand

Listen af jordforureninger, der kan være en trussel for det danske grundvand, fortsætter ifølge Danske Regioner med at vokse.

Der skal derfor sættes flere penge af til at håndtere opgaven, mener regionerne, som har ansvaret for indsatsen over for jordforurening.

Regioner vil have 100 millioner kroner ekstra om året til opgaven på finansloven, som regeringen mandag kom med sit forslag til.

Sidste år blev brugt cirka 45 millioner kroner på pesticidforureninger. Af dem var cirka to tredjedele rettet mod at sikre grundvandet.

- Vi får hele tiden en større og større palette af grunde, der skal undersøges. Derfor udvider opgaven sig konstant, siger Heino Knudsen (S).

Han er formand for Region Sjælland og formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

- Det vil være til undersøgelser af grunde, vi mistænker for forurening, og for at rense op de steder, grundvandet er allermest truet, fortæller han.

Der er fundet pesticider omkring halvdelen af landets drikkevandsboringer. Hvis de skal lukke, skal der trækkes vand til danskerne fra andre boringer, fortæller han.

- Det vil på lang sigt være katastrofalt for den danske vandforsyning, hvis det spreder sig for meget. Vi ser flere og flere pressede boringer, siger Heino Knudsen.

Aktuelt har Danske Regioner kendskab til cirka 17.000 jordforureninger, som kan være en risiko for grundvandet.

Med 100 millioner kroner ekstra om året vil regionerne kunne undersøge yderligere 1000 lokaliteter og foretage endnu 12 oprensninger om året. Det svarer til cirka en tredobling, fortæller Heino Knudsen.

- Vi lavede sidste år 360 historiske undersøgelser, 280 indledende undersøgelser og små 100 videregående undersøgelser. Så det vil betyde en markant stigning, siger han.

Finansloven er statens budget for det kommende år. I regeringens forslag var der ifølge regionerne ikke øremærket penge til grundvandet.

Loven skal nu forhandles på plads i Folketinget. Den endelige vedtagelse sker i december.

