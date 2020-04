Føtex bekæmper coronaen bag plexiglas

* Føtex har som mange andre dagligvareforretninger ændret på den normale arbejdsgang for at mindske risikoen for smitte hos kunder og kædens cirka 12.000 ansatte.

* Åbningstiden er udvidet, så butikkerne nu åbner klokken 07. Det skal gøre det lettere at ramme et tidspunkt til sit indkøb, hvor der ikke er så mange andre kunder.

* Plexiglas er sat op foran kasserne, og kassemedarbejderne har handsker på.

* Klistermærker på gulvet viser den afstand, kunder skal holde til hinanden.

* Bland selv-slik er fjernet fra butikkerne.

* Hver halve time kaldes over højttalerne med besked om, at det er tid for både kunder og ansatte til at spritte hænderne af.

Kilde: Føtex

/ritzau/