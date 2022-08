Nu kunne man tro, at det var MitID, Tinder eller Tiktok, som lå i toppen over downloadede apps til mobiltelefonen, men nej - mandag eftermiddags seks mest hentede gratis apps kan bruges til at tjekke prisen på strøm i samtlige af døgnets 24 timer.

For mange er det nemlig blevet en sport at holde øje med, hvornår det er smartest at lade bilen op, lave middagsmad og tænde for opvaskemaskinen, eftersom prisen for en kilowattime kan svinge med flere hundrede procent hen over døgnet.