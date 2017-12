Fra 1. januar er alle døgnåbne apoteker på nær ét forsvundet

I 2018 lukker 10 af 11 døgnapoteker. Alt i alt er det blevet lettere at få medicin, mener apotekerforening.

Snart er det ikke længere muligt til enhver tid at hente en pakke penicillin, hostesaft eller anden receptpligtig medicin på det nærmeste døgnåbne apotek.

Alle på nær ét lukker nemlig til årsskiftet.

Det betyder, at 10 ud af de 11 nuværende døgnapoteker i fremtiden tidligst åbner klokken seks om morgenen og senest lukker til midnat.

Kun Steno Apotek i København holder fortsat åbent døgnet rundt efter 1. januar 2018.

I resten af landet skal man i stedet ringe til regionernes akutberedskab. Det vil sige lægevagten eller 1813, hvis man er i Region Hovedstaden.

Formanden for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns, hæfter sig ved, at man stadig kan få medicin døgnet rundt, hvis man har behov det.

- Det, som kommer til at kræve tilvænning, er, at der ikke længere er døgnåbent på apotekerne, siger hun.

- Men det er vigtigt at huske, at flere apoteker rundt om i landet har udvidet deres almindelige åbningstider, så de også holder åbent om aftenen. Det er typisk der, efterspørgslen på medicin er stor.

Lukningen af døgnapotekerne er en del af den seneste ændring af apotekerlovgivningen fra 2015.

Her blev det besluttet, at der skal spares 17 millioner på apotekernes vagtordning. Og det sker altså ved at lukke døgnapotekerne mod til gengæld at udnævne vagtapoteker i tre forskellige kategorier: A, B og C.

Vagtapoteker i kategori A har åbent fra 06.00-24.00 alle årets dage. De ligger i ni større byer som Aarhus og Odense.

I 14 mellemstore byer er der vagtapoteker i kategori B. De holder åbent fra klokken 08.00-21.00 på hverdage og har udvidede åbningstider i weekenden. Det er byer som Holbæk, Herning og Vejle.

Kategori C er apoteker i 25 andre byer med åbent fra klokken 08.00-19.00 i hverdagene. Desuden er der udvidede åbningstider i weekenden og på helligdage.

Et andet af målene med apotekerloven var at øge antallet af filialer og skabe større konkurrence mellem apotekerne.

Siden juli 2015 er der åbnet over 140 apoteker, fortæller apotekerformand Anne Kahns.

- Og samlet set har vi øget de åbne timer med mere end 40 procent.

- Alt i alt er det blevet lettere for borgerne at få fat på medicinen, siger hun.

