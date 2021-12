Man har ikke ændret bødetaksterne for at overtræde fartgrænserne siden 2012. Fra 2022 hæves de med 20 procent.

Fra 2022 bliver det dyrere at træde for hårdt på speederen

Fra nytår bliver det dyrere for fartglade bilister at overtræde fartgrænserne.

Det er resultatet af et lovforslag, der blev fremlagt som led i udmøntningen af politiaftalen for 2021-23.

Ændringen betyder, at fartbøderne stiger med 20 procent.

Ifølge FDM, der er bilejernes organisation, giver det kun god mening, at priserne følger med tiden, hvis de skal have en præventiv effekt. Det fortæller Dennis Lange, der er chefkonsulent i organisationen, i en pressemeddelelse.

- Men merindtægten fra bøderne bør naturligvis gå til bedre trafiksikkerhed og mere synligt politi på vejene, lyder det.

I øjeblikket er den laveste bødetakst på 1000 kroner, hvis man overtræder fartgrænsen. Denne bøde vil efter nytår stige til 1200 kroner.

I forbindelse med lovforslaget kunne transportminister Benny Engelbrecht (S) fortælle, at det er første gang siden 2012, at man har ændret taksterne for fartbøder.

Blandt en række andre nye tiltag træder en ny købelov også i kraft i det nye år.

Det betyder, at hvis det viser sig, at der er noget galt med en købt bil, så vil køberen nu i de første 12 måneder kunne formode, at fejlen også har været til stede, da bilen blev købt.

Den såkaldte formodningsregel bliver således forlænget fra seks til 12 måneder, skriver organisationen i pressemeddelelsen.

- Uenigheder i forbindelse med køb af brugt bil er velkendt i FDM's rådgivning, siger Dennis Lange.

- En længere formodningsregel vil ikke bare stille forbrugerne bedre, men forhåbentligt også sikre, at bilerne, de køber, er i bedre stand.

FDM havde også gerne set, at den nye købelov havde sikret forbrugerne en længere reklamationsfrist end de nuværende to år. Men denne frist er der ikke blevet ændret ved fra politisk side.

Ifølge FDM's opgørelser køber mere end 400.000 danskere hvert år en brugt bil.

/ritzau/