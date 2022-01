Fra årsskiftet skal hjelmen spændes ved brug af elløbehjul

1. januar træder et krav om at bære hjelm ved brug af små motoriserede køretøjer som elløbehjul i kraft.

Hvis du har fået et elløbehjul i julegave, bør din første investering i det nye år være en hjelm.

Fra 1. januar er det nemlig lovpligtigt at bære hjelm, når man kører på små motoriserede køretøjer som for eksempel elløbehjul, motoriserede skateboards eller selvbalancerende køretøjer.

Da beslutningen blev truffet sidste år, slog transportminister Benny Engelbrecht (S) fast, at alle skal kunne færdes sikkert i trafikken.

- Det gælder også løbehjulsbrugere, men det er desværre ikke altid tilfældet i dag. Vi er nødt til at gøre noget for at vende udviklingen, så færre kommer til skade, lød det i november 2020.

Undersøgelser peger på, at risikoen for alvorlige skader er meget stor for brugere af motoriserede løbehjul.

Det fortæller chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik Pernille Ehlers.

- Allerede kort tid efter de blev lovlige i trafikken, lavede Akutberedskabet i København en undersøgelse, der viste, at alene i Region Hovedstaden var der kommet 350 til skade inden for det første halvandet år. Ret mange af dem havde fået hovedskader.

- Forskellige evalueringer viser også, at risikoen for at komme til skade på elløbehjul er mellem syv og ti gange højere per kørt kilometer end på cykel.

Af de 350 registrerede tilskadekomne bar kun omkring tre procent hjelm.

Elløbehjulene til udlejning på gaden kom til Danmark i 2019.

Løbehjulene fik dog hurtigt kritik for at fylde i gadebilledet og for at være skyld i ulykker.

Pernille Ehlers mener ikke, at det er realistisk at forbyde dem helt.

- Jeg tror, de er kommet for at blive, og derfor gælder det også om at forebygge de mest alvorlige skader, som jo er hovedskader.

- Hvis man falder, reducerer en cykelhjelm risikoen for alvorlige hovedskader med minimum 60 procent. Det er ingen garanti for ikke at komme til skade, men risikoen bliver markant lavere.

Det er ikke lovpligtigt at køre med hjelm på almindelig cykel, men her er den frivillige brug langt højere end for elløbehjulsbrugere, fortæller Pernille Ehlers.

- Børnene er på vej mod 100 procent, og for voksne er det omkring 50 procent, mens det for elløbehjul lå på tre procent, dengang det blev målt.

- Så det giver rigtig god mening at hæve hjelmbrugen på elløbehjul, som er meget farligere end cykel. Måske kommer der en diskussion om krav på cykel også.

Tal fra Rådet for Sikker Trafik viser, at brugen af hjelm for cyklende skolebørn er steget fra 33 procent i 2004 til 82 procent i 2020.

I samme periode er hjelmbrugen steget fra 6 til 47 procent i bytrafikken.

/ritzau/