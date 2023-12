Fra det nye år kan hjortevildt jages fuldt lovligt med bue og pil

Når det nye år skal skydes i gang, kan det nu fuldt lovligt ske med bue og pil.

Fra 1. januar 2024 er det blevet permanent tilladt at buejage det store hjortevildt.

- Det betyder rigtig meget. Det var den sidste mærkelige udfordring for os, siger Kirsten Andersen, formand for Foreningen af Danske Buejægere.

Hidtil har jægere måtte nedlægge mindre dyr som rådyr, harer og fasaner med bue og pil, mens hjortevildt har været tilladt under dispensation.

Det er blevet evalueret i en prøveperiode siden 2018, og erfaringerne har ført til, at miljøminister Magnus Heunicke (S) har gjort tilladelsen varig.

Det gælder kronvildt, dåvildt og sikavildt, og buejægerne er begejstrede.

- I min optik er det den ultimative jagt, siger Kirsten Andersen.

Det er langt sværere at nedlægge et dyr med bue og pil frem for med en riffel, betoner hun.

- Med en riffel kan man sidde på 200 meters afstand og skyde dyr, som aldrig opdager, hvad der sker.

Med bue og pil skal jægeren liste sig stille ind på dyret, så man er helt tæt.

Eller også kan man sidde lydløst op af et træ eller på en lille jagtskammel, mens man venter og camouflerer sig.

Man bliver ét med naturen.

- Jeg har haft mine bedste naturoplevelser ved at sidde på en jagtskammel i skovbunden og vente, mens der løber mus omkring mine fødder, et egern hopper rundt, og en rovfugl sidder og kigger ned på mig, siger Kirsten Andersen.

I buejægernes optik er det mere skånsomt at jage vildt med bue og pil frem for med en riffel.

Riflens eksplosion og chok påvirker andre dyr, der instinktivt flygter, mens de ikke stresses af buens næsten lydløse hvislen.

Ligeledes dør dyret uden eksplosionens chok, når pilen som regel går lige igennem og skaber et blodtab, så dyret bare falder om, siger Kirsten Andersen.

- Men man skal heller ikke romantisere det. For vi slår jo ihjel. Men forskellen er chokket.

