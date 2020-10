Fra en hånd på et lår til åben radikal krig

* 16. september oplyser folketingsmedlem Lotte Rod på Facebook, at hun er blevet taget på i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre.

* 7. oktober går Morten Østergaard af som leder. Det var ham, der for knap ti år siden lagde hånd på Lotte Rod.

* Hidtidig næstformand Sofie Carsten Nielsen bliver ny politisk leder efter kampvalg mod Martin Lidegaard.

* 9. oktober afslører Morten Østergaard på Facebook, at yderligere tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham.

* Sofie Carsten Nielsen afviser at have kendt til de nye sager.

* 12. oktober skriver folketingsmedlem Katrine Robsøe på Facebook, at hun er en af de kvinder, som har følt sig krænket.

* 14. oktober beskylder Ida Auken blandt andre Sofie Carsten Nielsen for at dække over en krænkelse på Folkemødet i 2017.

* Sofie Carsten Nielsen afviser og beskylder Auken for at destabilisere partiet.

* 15. oktober skriver Jens Rohde på Facebook, at hvis Auken smides ud eller bliver "marginaliseret", så vil han også forlade partiet.

* Martin Lidegaard skriver samme dag på Facebook, at han ikke betvivler Ida Aukens fortælling.

* Sofie Carsten Nielsen indkalder folketingsgruppen til krisemøde søndag den 18. oktober.

Kilder: Jyllands-Posten, DR, Altinget, Ritzau, TV2, De Radikale.

