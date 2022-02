Ekspertgruppens budskab er, at en afgift på CO2 ikke behøver at føre til massefyringer i samme omfang som hidtil antaget. Nu venter politiske forhandlinger

Fra "Georg Gearløs-agtigt" til et "centralt værktøj": Nye anbefalinger åbner regeringens øjne for CO2-afgifter

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kaldte det en Georg Gearløs-agtig løsning for knap to år siden, men i dag er tonen en anden. CO2-afgiften er nemlig ikke længere forbudt land for regeringen, og nu kalder klimaministeren en ensartet CO2-afgift "et helt centralt værktøj".