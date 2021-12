Fra Hjerk til Rigsretten. Se billederne fra Støjbergs 20 år lange karriere

I over 20 år har Inger Støjberg siddet i Folketinget. Tirsdag var det slut – i hvert fald for en stund, for med sin fornemmelse for folkestemningen har hun altid formået at sætte en dagsorden. Her er seks nedslag i den tidligere Venstre-ministers politiske liv