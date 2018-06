Fra lang til kort skoledag

* Grundidéen med folkeskolereformen er, at eleverne får en længere og mere varieret skoledag.

* Eleverne skal blandt andet have understøttende undervisning, herunder lektiehjælp og faglig fordybelse.

* Den understøttende undervisning kan veksles til, at der i nogle fag, for eksempel dansk og matematik, er to lærere i samme klasse.

* Skolen skal søge kommunen om lov. Den mulighed har 590 ud af 1194 folkeskoler (49 procent) benyttet i skoleåret 2017/18.

Kilde: Undervisningsministeriet

/ritzau/