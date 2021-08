Fra lørdag er det slut med mundbind i tog og busser

Fra lørdag er det helt slut med mundbind i busser, tog og metro samt på færger. Det oplyser Transportministeriet.

Kravet om mundbind skulle oprindeligt være ophævet 1. september, men det sker lidt tidligere, fordi Sundhedsstyrelsen i denne uge fjernede anbefalingen om at holde en meters afstand mellem hinanden i det offentlige rum.

- Vi har haft kravet om mundbind, når man stiger ind og ud, fordi det kunne være svært at holde afstand. Men når afstandskravet ikke længere er der, har vi valgt at ophæve allerede nu, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

I lufthavne og på fly gælder kravet stadig, fordi luftfarten følger internationale regler.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For ikke at skabe forvirringer og misforståelser har vi valgt, at kravet om mundbind fortsat gælder i lufthavne og med indenrigsflyvninger, så det er ensartet på tværs af landegrænser, siger Benny Engelbrecht.

Kravet om mundbind i lufthavne og på fly blev indført 15. juni 2020, mens det i tog, busser, metro og færger var gældende fra 22. august sidste år.

I juni blev reglerne lempet, så kravet kun var gældende i forbindelse med på- og afstigning og for stående passagerer, og lørdag bortfalder det helt.

Benny Engelbrecht har ikke en forventning om, at det til vinter bliver nødvendigt at genindføre kravet.

- Jeg har lært af coronakrisen, at man aldrig skal udelukke noget på forhånd, så jeg vil ikke være skråsikker. Tingene kan ændre sig.

- Men vi har ingen planer om at genindføre mundbindskravet, medmindre der sker noget ekstraordinært med smitten eller kommer en variant, som vi ikke kender til i dag.

- Som det ser ud nu, og med den udbredelse, vi har af vaccinationer i Danmark, så er jeg fortrøstningsfuld, i forhold til at vi kan vende tilbage til en helt normal tilstand, siger Benny Engelbrecht.

/ritzau/