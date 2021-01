Fra næste uge kan test afsløre smitte med britisk mutation

Statens Serum Institut har udviklet en ny test, der direkte kan påvise smitte med britisk mutation.

Fra næste uge kan en ny test påvise, om man er smittet med den mere smitsomme britiske coronavariant.

Det fortæller Anders Fomsgaard, der er overlæge og virusforsker på Statens Serum Institut (SSI), til DR.

- SSI har udviklet en pcr-test, som kan påvise den nye mutation. Vi kalder den delta pcr, og den er ved at blive sat op i Testcenter Danmark og vil køre fra næste uge, siger han.

Det er dermed i de offentlige testcentre, at man vil bruge den nye testtype fra næste uge.

I dag analyserer SSI først coronaprøverne efterfølgende for, om man er smittet med den britiske variant.

Der er kun kapacitet til 2000-3000 prøver om ugen, og dermed er det i øjeblikket kun omkring 10-20 procent af alle positive prøver, der bliver analyseret.

Den britiske variant af coronavirus vurderes at være 50-74 procent mere smitsom.

Den vurderes ikke direkte at være mere alvorlig eller dødelig, men indirekte vil en mere smitsom variant kunne føre til flere indlæggelser og dødsfald.

Statens Serum Institut har for nylig vurderet, at der per 1. januar har været knap 800 smittetilfælde med den britiske variant i Danmark.

/ritzau/