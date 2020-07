Fra onsdag må borgerne samles 100 mennesker

Grænsen for forsamlingsforbuddet hæves til 100 personer onsdag. Det har siden 8. juni ligget på 50.

Det blev sat til ti, siden blev det hævet til 50, og fra onsdag ligger grænsen for forsamlinger på 100 mennesker.

Det sker som konsekvens af den politiske aftale, der blev indgået 8. juni.

Den betød, at det daværende forsamlingsforbud på ti personer blev hævet til 50 fra 8. juni. Det hæves til 100 fra onsdag, og 8. august bliver det hævet til 200 personer.

Forsamlingsforbuddet blev indført på grund af coronaepidemien i Danmark. Grænsen på ti personer blev indført midt i marts samtidig med nedlukningen af store dele af Danmark.

Lars Østergaard, ledende overlæge på Skejby Hospital og professor ved Aarhus Universitet, påpeger, at der i øjeblikket er godt styr på coronasmitten i Danmark.

Derfor, siger han, er det fornuftigt at åbne for større forsamlinger.

- Som det er i øjeblikket, har vi en meget lav forekomst af virusinfektioner i Danmark. På den måde giver det god mening, siger Lars Østergaard.

Ifølge overlægen er det svært at vurdere, om åbningen for større forsamlinger vil betyde flere smittede.

Men han understreger, at virus stadig er i samfundet. Og derfor bør man tage sine forholdsregler, når der nu åbnes for forsamlinger på op til 100 mennesker.

- Der er stadig virus i omløb, og langt den største del af befolkningen er modtagelige over for virus. Jo flere man samles, jo vigtigere er det at holde en god afstand og en god håndhygiejne, siger Lars Østergaard.

Hos Rigspolitiet lyder samme toner. Chefpolitiinspektør Peter Ekebjærg opfordrer stærkt til fortsat at følge hygiejniske retningslinjer, men siger også, at borgerne generelt er gode til at overholde reglerne.

- Selvfølgelig har der været episoder, hvor vi har måttet gribe ind, råde og vejlede, og enkelte gange med bøder, men generelt forvalter folk det rigtig fornuftigt.

- Det vigtige er bare, at vi udviser sund fornuft og stadig holder afstand, siger Peter Ekebjærg.

Politiske demonstrationer er undtaget for både forsamlingsforbuddet og loftet for store forsamlinger.

Derfor skabte det stor debat, da cirka 15.000 mennesker gik på gaden til en antiracistisk demonstration i København 7. juni.

I alt 12 personer med relation til demonstration er konstateret smittet med coronavirus.

I midten af juni var der uddelt 836 bøder for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

/ritzau/