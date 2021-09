Fra syrisk flygtning til dansk student: Efterskolen ændrede mit liv

Det kræver arbejde at få elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund på efterskole. Men lykkes det, er det et oplagt sted at begynde deres integration

Da Ali Bako en augustdag i 2018 ankom til Tølløse Privat- og Efterskole, var det med sved på panden. Fem år forinden var han flygtet fra Syrien. Og efter to år i dansk folkeskole var hans karaktergennemsnit for lavt til at begynde på en ungdomsuddannelse, og han kæmpede endnu med at lære dansk.