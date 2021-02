Franciska Rosenkilde ny politisk leder for Alternativet

Kulturborgmester i København Franciska Rosenkilde afløser Josephine Fock i spidsen for Alternativet.

Franciska Rosenkilde er valgt som ny politisk leder for Alternativet på ekstraordinær generalforsamling. Hun overtager efter Josephine Fock.

På den ekstraordinære generalforsamling søndag fik hun 260 ud af 471 stemmer i første valgrunde. Da hun dermed fik over 50 procent af stemmerne var hun valgt.

Ud over Franciska Rosenkilde stillede Troels Christian Jakobsen, Jan Kristoffersen og Thor Clasen Jonasen op. Ingen af de tre fik over 100 stemmer.

- Tusind, tusind tak til alle jer, der har stemt på mig. Det er et stort mandat, som jeg vil gøre alt for at passe på.

- Jeg vil arbejde på, at vi kommer ud og leve, ud og begejstre, siger Franciska Rosenkilde efter valget.

Under sin opstilling fokuserede Franciska Rosenkilde på, at hun på grund af sin borgmesterpost kender det politiske arbejde og fra første dag blandt andet vil kunne gå ind i forhandlinger i Folketinget, hvor Torsten Gejl er partiets eneste medlem.

- Jeg vil kunne støtte Torsten fra dag et og det er en styrke, sagde hun under debatten op til valghandlingen.

Under debatten slog Franciska Rosenkilde ligeledes på, at det hårdt plagede parti ifølge hende har fundet begejstringen tilbage. Det sker efter, at partiet har været presset siden valget i 2019.

Her gik partiet markant tilbage og efterfølgende trak Uffe Elbæk sig som politisk leder. Da Josephine Fock blev valgt - og ikke Folketingsgruppens kandidat, Rasmus Nordqvist, - kollapsede gruppen dog.

Fire ud af fem medlemmer forlod den. Og i efteråret trak Josephine Fock sig så fra posten. Partiet har samtidigt i over et år ligget under spærregrænsen i meningsmålingerne.

Franciska Rosenkilde er dog sikker på, at partiet nok skal komme ind i Folketinget.

- Det gør vi. Der er en kæmpe energi i Alternativet og dets medlemmer. Der er nyt håb og begejstring. Lige nu står vi et godt sted. Bølgerne er trukket tilbage og vi kan se frem, sagde hun op til valget.

