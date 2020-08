Frank Jensen er genvalgt som spidskandidat i København

Overborgmesteren i København er lørdag som ventet genvalgt som spidskandidat til næste års kommunalvalg.

De seneste ti år har Frank Jensen (S) været overborgmester i København, og den tidligere minister går efter en ny tørn i forbindelse med kommunalvalget næste år.

Frank Jensen er lørdag genvalgt som spidskandidat for Socialdemokratiet i København til kommunalvalget næste år.

Det oplyser Socialdemokratiet i København i en pressemeddelelse.

Det kommer ikke som et chok, da der ikke var modkandidater til Frank Jensen.

- Jeg er stolt og beæret over at være overborgmester i verdens bedste by. Der er sket meget i København de sidste ti år, siger han i pressemeddelelsen.

- København er en grøn hovedstad for hele familie med vores havnebade og strande, elbusser og brede cykelstier, vores pasningsgaranti og renoverede folkeskoler.

- København er en blandet by med plads til både store og små. Jeg er slet ikke færdig med at arbejde for, at vi gør verdens bedste by endnu bedre, siger Frank Jensen.

Formanden for Socialdemokratiet i København, Jan Salling, mener, at Frank Jensen fortsat har meget at bidrage med i hovedstaden.

- Frank Jensen har gang på gang vist, at han både har visionerne og håndelaget til at drive København fremad til vores fælles bedste.

- Det arbejde er ikke færdigt og jeg er glad for, at han har takket ja til at fortsætte som vores spidskandidat, siger Salling.

Partiet oplyser, at resten af de socialdemokratiske liste prioriteres på en urafstemning i løbet af efteråret. Og den godkendes på et delegeretmøde i 2021.

