Frank Jensen fortsætter som overborgmester i København trods krænkelsessager

Overborgmester Frank Jensen (S) har fået opbakning til at fortsætte sit hverv trods efter sager om krænkelser.

Frank Jensen har fået opbakning fra et overvældende flertal af partifæller i København til at fortsætte som overborgmestre. Det oplyser han efter et fire timer langt krisemøde.

Han havde selv indkaldt til mødet søndag aften, efter at Jyllands-Posten fredag beskrev to sager om grænseoverskridende adfærd, som centrerer sig om overborgmesteren.

Efterfølgende er flere beskyldninger om krænkelser kommet frem.

- Jeg har været en del af problemet i forbindelse med anden bølge af MeToo. Jeg vil gerne være en del af løsningen, siger Frank Jensen efter krisemødet.

/ritzau/