Frank Jensen kalder sig selv krænker men vil skabe ny kultur

Overborgmester har været krænker, erkender han, men nu vil han være en positiv forandring i samfundet.

Overborgmester i København Frank Jensen (S) tror på tilgivelse og håber på at blive en del af en positiv forandring i samfundet.

Søndag aften sikrede han sig fortsat opbakning som overborgmester under et krisemøde, hvor han bagefter erkendte, at han har været en krænker, og derfor undskylder han overfor kvinder, han har stødt gennem 30 år i politik.

- Hvis vi på baggrund af metoo kommer frem til, at de eneste, der kan være aktive i den debat, er dem, der aldrig nogensinde har begået fejl, så bliver det en ekskluderende proces.

- Hvorimod vi, der vedkender os - at jeg har begået fejl, jeg er ikke ufejlbarlig - hvis vi ikke er en del af det og med i processen, så får vi et samfund, hvor tilgivelse ikke findes for ting, man har begået, siger han.

Fredag bragte Jyllands-Posten vidnesbyrd fra to kvinder, der mener, at Frank Jensen har krænket dem. Frank Jensen undskylder søndag den ene sag fra 2012. Siden er flere kvinder stået frem.

Han stillede ikke op til interview med avisen, men skrev fredag aften i stedet en opdatering på Facebook. Da flere medier fortsat skrev om sagen lørdag, gav han 18 timer efter en "uforbeholden undskyldning".

Frank Jensen er næstformand i Socialdemokratiet og er medlem af partiets ledelse. Han afviser, at statsminister Mette Frederiksen (S) skulle have henvendt sig til ham med et ønske om en mere oprigtig undskyldning.

Han håber på at opnå tilgivelse, hvilket det danske samfund bygger på.

- Det er bygget op af, at medmindre vi er ovre i det strafferetlige, så kan man opnå tilgivelse. Ellers bliver det et meget hadefuldt samfund, hvor konflikter ikke kan løses på en måde, hvor alle kan komme godt videre, siger han.

Han mener, at han har været en del af en "machokultur", men at der nu skal udvikles en ny kultur.

På spørgsmålet, om det var kulturen eller overborgmesteren, der berørte kvinder, der ikke ønskede det, svarer han:

- Den kultur, der skaber en omgangsform, som jeg har været en del af, det er kultur. Den, der gør de konkrete handlinger, har et personligt ansvar. Det har jeg også, selv om jeg er en del af den kultur.

/ritzau/