Frank Jensen: Min tålmodighed med Fredens Havn er opbrugt

Københavns Kommune har i årevis kæmpet for at få Erdkehlgraven ryddet. Torsdag er der samråd om sagen.

Halvsunkne både og skibsvrag har gjort Erdkehlgraven, populært kaldet Fredens Havn, til et slumområde i København.

Det mener kommunens overborgmester, Frank Jensen (S), som kræver området ryddet og ordnet.

- Min tålmodighed er for længst opbrugt.

- Jeg har gennem flere år nævnt problemet for regeringen og fået lovning på, at man ville få det ordnet. Det er staten, der skal håndhæve reglerne, når det er et søterritorie, siger han.

Erdkehlgraven ligger langs Refshalevej nær Christiania. I 2006 begyndte de første bådejere at kalde stedet for deres hjem, men det har være imod loven.

Det besluttede Kystdirektoratet i 2013. Det er Kystdirektoratet, som træffer beslutninger på området, da der er tale om et søterritorie.

Direktoratet besluttede, at bådlejren skulle fjernes.

Alligevel er det fem år senere endnu ikke sket, og det er ifølge Frank Jensen ikke på grund af manglende henvendelser.

- Jeg kan kun gøre det, jeg har gjort. Jeg har henvendt mig til staten, som har vedkendt, at det er dens ansvar. Jeg har under et møde med daværende justitsminister Søren Pind (V) i 2016 fået lovning på, at nu ville det ske. Jeg har senest gjort det skriftligt både til miljø- og fødevareministeren og justitsministeren.

- Så nu er jeg glad for, at Folketinget begynder at interessere sig for sagen. Det er mit håb, at der ud af samrådet i dag kommer en bevilling på finansloven om, at Erdkehlgraven skal tilbage til København, siger overborgmesteren.

Torsdag er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen indkaldt til et samråd om sagen.

Her skal de redegøre for, hvordan de vil få ryddet Fredens Havn med den ulovlige beboelse og de mange skibsvrag.

Det er Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup, som har indkaldt til samrådet.

/ritzau/