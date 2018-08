Frank Jensen vil have Københavns varer leveret i elbiler

Levering i elbiler er blandt forslag til budgetforhandlingerne. Det samme er skærpede regler for brændeovne.

Vil man i fremtiden have Københavns Kommune stående i sit kundekartotek og levere varer og tjenesteydelser i hovedstaden, må man indstille sig på, at en del af vognparken skal bestå af el- og brintbiler. I hvert fald hvis det står til overborgmester Frank Jensen (S).

Det skriver Berlingske onsdag.

Kravet til leverandører om miljøvenlige biler er nemlig et af fem grønne initiativer, som overborgmesteren foreslår i forbindelse med de budgetforhandlinger, som partierne på Københavns Rådhus indleder på fredag.

- Når vi selv skifter biler ud i kommunen, skal det være til brint eller el, så vi tager vores egen medicin på rådhuset. Derfor synes jeg, at det er et fair vilkår også at stille til vores egne leverandører, siger han til Berlingske.

- Hvis man vil have så stor en kunde som Københavns Kommune, må man også bidrage til renere luft, tilføjer han.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan en eventuel model skal se ud, men overborgmesteren lægger op til, at kravet skal stilles i forbindelse med, at kommunen sender sine opgaver i udbud.

Derefter vil kravet til virksomhederne variere alt efter deres volumen, og det er kun køretøjer op til 3,5 ton, der vil blive omfattet af kravene.

I 2017 købte København varer og ydelser for 12,3 milliarder kroner, heraf skønner man, at omkring to tredjedele af det beløb på længere sigt kan blive omfattet af de nye krav.

Inspirationen til forslaget har Frank Jensen hentet i Stockholm, som har ordningen på blandt andet flytning af møbler og materiale, passagertransport og indkøb af dagligvarer.

Ud over kravet til leverandører vil Frank Jensen have skærpede regler for brændeovne i hovedstaden, øge kravene til krydstogtskibe og fremskynde indfasningen af elbusser.

Desuden vil han have partierne bag budgetaftalen til at forpligte sig til at udnytte enhver mulighed for grøn omstilling, som regeringen vil tillade.

