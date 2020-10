Frank Jensens reserve tygger på permanent tjans

Lars Weiss er fungerende overborgmester i København, da Frank Jensen trak sig efter anklager om krænkelser.

Fungerende overborgmester i København Lars Weiss (S) har endnu ikke gjort op, om han vil gå efter at blive permanent afløser for Frank Jensen (S).

Det siger han til TV2, efter at der mandag aften har været møde i den socialdemokratiske gruppe i Københavns Borgerrepræsentation.

- Jeg har nogle overvejelser, jeg skal gøre mig med mit personlige og politiske bagland og gruppen.

- Jeg har ikke gjort regnebrættet op endnu, siger han og peger på, at han har en lille søn og et familieliv, der også skal fungere.

Lars Weiss blev mandag fungerende overborgmester i København, efter at den hidtidige overborgmester, Frank Jensen, trak sig.

Det skete, efter at flere kvinder de seneste dage er stået frem og har anklaget ham for at have krænket dem.

Weiss er blevet fungerende formand i kraft af sin rolle som 1. næstformand i Borgerrepræsentationen.

Han er også gruppeformand for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus.

Det er dog ikke en "loppetjans" at være overborgmester, og derfor har Weiss endnu ikke besluttet sig for, om han er kandidat til det.

- Jeg skal være sikker på, det er det, jeg vil. Og hvis jeg vil, skal jeg være sikker på, at jeg har et bredt mandat i gruppen og baglandet, siger han til TV2.

Formelt skal der vælges en ny overborgmester torsdag 29. oktober, når det næste møde i Københavns Borgerrepræsentation holdes.

Inden da skal Socialdemokratiet have fundet en kandidat. Det skete ikke på mandagens møde.

- Vi er ikke begyndt kandidat-dansen endnu. Nu skal vi have en proces, der gør det ordentligt, fortæller Lars Weiss til TV2.

Meldingen fra partifællen Niels E. Bjerrum, der også deltog, er dog klar:

- Jeg kan kun sige, hvem jeg synes, er et godt bud på at løfte den opgave, og det synes jeg, Lars Weiss er, siger han.

Ingen af de to vil fortælle mere konkret om indholdet på mandagens møde.

Lars Weiss fortæller, at gruppen har haft behov for at vende de seneste hektiske døgn.

- Det er en god kollega, som mange har kendt i flere år, som har sagt farvel til rådhuset. Det havde vi behov for at snakke om, lyder det fra Weiss.

Frank Jensen har været overborgmester i København i 11 år.

