Frankrig i fremgang åbner for dansk eksport

Efter årtiers stilstand er Frankrigs økonomi begyndt at vokse stabilt. Det bør sætte gang i Danmarks eksport.

I 2012 skabte det britiske medie The Economist vrede i Frankrig med en forside, hvor seks baguettes var bundet sammen som dynamitstænger, og Frankrigs økonomi blev beskrevet som en bombe under Europa.

Avisen kritiserede manglende reformer, en sløj vækst og afhængighed af offentlig gæld. Det fik den daværende franske finansminister, Pierre Moscovici, til at kalde artiklen for "absurd" og "grundløs".

Mens Frankrig ikke sænkede Europa, så fortsatte problemerne i den franske økonomi i årevis.

- Det har også set sløjt ud i årene frem til 2016. hvor der var lav vækst og stort pres på de offentlige finanser. Men de sidste par år er det blevet klart bedre.

- Med præsident Emanuelle Macron i spidsen er man slået ind på et mere reformvilligt spor, der kan løfte væksten.

- Selvfølgeligt er det hjulpet af globale konjunkturer, men de seneste år er der kommet en ny optimisme hos både erhverv og forbrugere, siger chefanalytiker hos Dansk Industri Allan Sørensen.

Fra 2012 til 2016 var væksten under en procent. Men siden starten af 2017 har den franske økonomi genfundet sin optimisme.

Væksten ligger nu over to procent, og det er nok til at sende arbejdsløsheden ned og investeringslysten op.

Med 64 millioner indbyggere, et højt bnp per indbygger og solid økonomisk vækst bør Frankrig være en lækkerbisken for danske virksomheder.

- Kigger man på, hvor mange de er, hvor rige de er og hvor tæt landet ligger på Danmark, så burde vi sælge mere til Frankrig, end vi gør, siger Allan Sørensen.

Ifølge DI er årsagen blandt andet sproget, kulturelle forskelle og den økonomiske tristesse, der har præget landet.

- I Danmark sælger vi meget højkvalitetsvarer. Men fransk økonomi har været presset, og så holder man igen med dyre indkøb. Men nu, hvor det går bedre, så løsner forbrugerne op, og det kan hjælpe specielt dansk eksport, siger Allan Sørensen.

Dansk Industri peger på, at eksempelvis eksporten af møbler til Frankrig er steget med 23 procent de sidste to år.

Tirsdag og torsdag er Frankrigs præsident, Emanuel Macron, på officielt statsbesøg i Danmark. Onsdag byder på et besøg i Industriens Hus, hvor yderligere samhandel er på dagsordenen.

/ritzau/