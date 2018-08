Frankrigs præsident har bedt om at besøge Krudttønden

Macron aflægger Krudttønden et visit, når han i næste uge er på statsbesøg. Her skal der være en mindestund.

Når Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i næste uge kommer på statsbesøg, så har han ønsket, at der afsættes tid til et besøg i kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København.

Præsidenten ønsker på den måde at markere, at Danmark og Frankrig står sammen om terrorbekæmpelse.

Det siger hofmarskal Michael Ehrenreich på et pressemøde onsdag, hvor hoffet offentliggør programmet for det to dage lange besøg.

- Der vil blive en kort mindestund på Krudttønden. Det sker efter fransk ønske i respekt for ofrene for terrorangrebet i 2015.

- Det er en markering af, at de to lande (Danmark og Frankrig) står sammen, siger Michael Ehrenreich.

Angrebet, som blev udført af Omar el-Hussein, kostede Finn Nørgaard livet.

Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade i København. Det kostede Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, livet.

Det er anden gang, at dronningen er vært ved et statsbesøg fra Frankrig, siden hun blev regent i 1972.

Det første var i 1982, hvor daværende præsident François Mitterrand besøgte Danmark.

Den franske præsident og hans hustru, Brigitte Macron, modtages tirsdag 28. august af kronprinsparret på Kastellet i København, hvorefter de fortsætter til Amalienborg for at blive modtaget af dronningen.

Om aftenen er der traditionen tro for statsbesøg gallataffel. Det finder sted på Christiansborg Slot.

Under besøget skal Emmanuel Macron mødes med blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

/ritzau/