Fratrådt TV 2-chef vil ikke tage hele skylden for falsk artikel

Den tidligere redaktionschef på TV 2 Ulla Østergaard afviser, at hun bærer hele skylden for, at mediet bragte fejlagtige anklager mod politikeren Múte Egede midt under valgkampen i Grønland.

Det skriver Berlingske.

Det er første gang, at den tidligere TV 2-chef udtaler sig som sagen, siden hun fratrådte sin stilling i juni.

Over for avisen erkender Ulla Østergaard, at hun havde det formelle ansvar som redaktionschef. Men hun mener ikke, at hun bærer hele skylden for artiklen, der blev skrevet af to TV 2-journalister.

- Som journalist i 30 år har jeg aldrig været nødt til at spørge en af mine chefer om, hvorvidt man skulle researche en historie til bunds eller høre modparten. Og jeg er blevet forsikret om, at modparten blev hørt, siger Ulla Østergaard blandt andet til Berlingske.

Udmeldingen kommer efter en intern undersøgelse fra tv-stationen, hvor den tidligere TV 2-chef bliver udpeget som hovedansvarlig for forløbet.

Undersøgelsen peger også på, at "både reporteren og redaktøren på tv2.dk bærer en betydelig del af ansvaret".

I artiklen, der blev udgivet få dage før valget i Grønland, stod der, at politikeren Múte Egede havde været inhabil i to sager, som han selv havde haft en økonomisk fordel af.

Men det var forkert. TV 2 måtte trække historien tilbage og beklage, at den var blevet bragt.

Múte Egede, der endte med at vinde valget og blive landsstyreformand i Grønland, mener selv, at historien var plantet for at påvirke valgets udfald.

Politikeren har siden varslet en politianmeldelse af TV 2 for injurier.

Ud over at erkende sit ansvar siger Ulla Østergaard til Berlingske, at hun var "chokeret", da hun lærte, at Múte Egede ikke var blevet hørt i den publicerede artikel.

Det skyldes, at hun havde indtrykket af, at det var sket, forklarer hun.

Ulla Østergaard afviser samtidig, at hun skulle have presset nogle journalister til at skrive historien, ligesom hun heller ikke vil afsløre kilden til det tip, der dannede baggrund for artiklen.

TV 2's bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, afviste mandag i en redegørelse om sagen ifølge Mediawatch, at mediet bevidst skulle have forsøgt at påvirke udfaldet af det grønlandske valg ved at bringe historien.

