Fravær koster skolelever over 4000 skoleår

Der er synlige forskelle på Emmas og Emils fravær i folkeskolen, alt efter hvilken kommune de bor i. Det viser en analyse fra Dansk Industri.

Eleverne i 0. til 9. klasse i kommuner med det højeste fravær som Gribskov og Guldborgsund er væk fra skolen 22 dage ud af et normalt skoleår på omkring 200 dage.

Det er en markant forskel i forhold til kommuner som Odder og Lyngby-Taarbæk med bare tolv dages årligt fravær per elev.

Fraværet på landsplan er 16 dage årligt. Det er især i kommuner på Sjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland, at elever er mere væk end gennemsnittet.

Underdirektør i Dansk Industri Mikkel Haarder kalder det alvorligt, når højt fravær overskygger skoleskemaet.

- Vi ved, at det kan få langsigtede konsekvenser, når fraværet løber løbsk. Risikoen for at børnene mistrives, ikke gennemfører eksamen og ikke starter på en ungdomsuddannelse, er større, siger han i en skriftlig kommentar.

Han kalder det et vink med en vognstang, når der er så store forskelle på fraværet.

- Derfor er det helt afgørende, at den enkelte kommune tager hånd om problemet, for det er sandsynligt, at børn med højt fravær i forvejen befinder sig i en sårbar gruppe, hvor de har brug for mere hjælp til at komme i skole.

Andreas Rasch-Christensen er forskningschef hos Via University og ekspert på skoleområdet.

Han peger på, at fravær kan have flere forklaringer.

- Der kan godt nogle steder være et overraskende højt fravær med tilladelse, fordi forældre tager elever ud af skolen for at tage på ferie udenfor skoleferierne, siger han.

Men især handler det om familier med store udfordringer og børn, der ikke får den nødvendige støtte.

- Udfordringen er imidlertid, at folkeskolens fundament er undermineret af blandt andet økonomi og mangel på lærere, som forstærker problemerne.

Ifølge Dansk Industri ville det betyde et ekstra skoleår til 4000 elever, hvis alle kommuner blev løftet til samme niveau som den fjerdedel, der samlet klarer sig bedst.

