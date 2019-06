Fraværsstraf rammer primært børn af dansk oprindelse

Tre ud af fire elever med for højt ulovligt fravær er danske. Det kan koste dem et træk i børnechecken.

Har du et ulovligt fravær på mere end 15 procent af skoletiden, så kan det koste næste kvartals børnecheck.

Sådan hedder det i en aftale, som den fungerende regering med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lavede sidste år.

Aftalen blev lanceret som led i en ghettopakke, men nu viser det sig, at den primært vil ramme familier til børn af dansk oprindelse.

Det skriver fagbladet Folkeskolen.

Undervisningsministeriet har oplyst til fagbladet, at godt 5000 elever har et ulovligt fravær på mere end 15 procent af skoletiden.

69 procent er af dansk oprindelse, mens 31 procent er indvandrere og efterkommere.

Det var ellers udlændinge, som daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA) hæftede sig ved, da loven blev præsenteret.

- Vi har desværre pakket migrantfamilier ind i vat, hvilket er gået ud over børnene. Det er forældrenes ansvar, at børnene kommer i skole.

- Det her er et klart signal til de forældre, der kommer og bosætter sig i Danmark, sagde Merete Riisager ifølge Folkeskolen om aftalen i maj 2018.

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, mener, at lovgivningen er udtryk for symbolpolitik.

- Generelt er det en tåbelig lov. Politikerne har hverken styr på, hvordan man nedbringer fravær, eller hvem de vil ramme.

- Hele bagtæppet for den her lovgivning har været at ramme indvandrere og efterkommere, siger han til Folkeskolen.

Han mener, at politikerne bør skrotte planen om at straffe familier økonomisk.

- Politikerne rammer ved siden af både med at ville rammer ghettoer, men også hvad de tror fraværet skyldes.

- Vi ved, det handler om angst, depression, autisme og skolevægring, og elever der ikke er diagnosticeret, siger han.

Loven er endnu ikke trådt i kraft. Det blev aftalt, at det først skulle ske efter valget, og kun hvis der fortsat er flertal for det.

Ifølge Folkeskolen er flertallet intakt blandt de borgerlige partier og Socialdemokratiet.

Børnecheckydelsen svarer til 2862 kroner i et kvartal for 7-14 årige.

/ritzau/