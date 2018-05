Fraværstal bekymrer minister

To stikprøveundersøgelser af fraværet blandt gymnasie- og HF-elever har vakt bekymring i Undervisningsministeriet.

* Den første stikprøve indeholder data fra 18 almene gymnasier og 15 HF-institutioner. I alt omfatter den 13.700 gymnasieelever og 2350 HF-elever. Det svarer til cirka 15 procent af eleverne.

* Den anden stikprøve omfatter 13 VUC-institutioner med 3400 elever.

* Stikprøverne viser, at det gennemsnitlige fravær ligger på 15 procent.

* I det almene gymnasie (kaldet stx) ligger det på 9 procent. Men det fremgår også, at der på HF går elever med et fravær på 21 procent og et skriftligt fravær (altså manglende aflevering af opgaver) på 29 procent.

Kilde: Undervisningsministeriet.

/ritzau/