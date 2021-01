Fredag blev 247 personer testet positive i lyntest

Under en femtedel af kapacitet i lyntest bliver brugt. Fredag blev der foretaget 18.377 test.

Fredag blev der registreret 247 coronatilfælde blandt 18.377 lyntest.

Det viser tal fra de fire private udbydere Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der udfører gratis lyntest på vegne af staten.

Hvis man regner andelen af positive svar i forhold til det samlede antal test, giver det en positivprocent på 1,34.

Der kan foretages 100.000 lyntest om dagen hos de fire udbydere, men under en femtedel bliver altså brugt.

Flere udbydere melder om næsten ingen kø ved teststeder rundtomkring i landet.

De danske sundhedsmyndigheder fraråder lyntest til personer, der har symptomer eller er nære kontakter til smittede.

Sundhedsstyrelsen ser lyntest som et redskab til at screene udvalgte grupper for coronavirus - for eksempel unge mellem 15-25 år.

/ritzau/