Fredag får alle borgere besked om Covid-19 over e-Boks

For første gang henvender Sundhedsstyrelsen sig til alle borgere på en gang. Beskeden vil omhandle Covid-19.

Hvis man er over 15 år og er tilmeldt e-Boks, modtager man fredag en mail fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus.

Det er første gang nogen sinde, at Sundhedsstyrelsen henvender sig direkte til alle borgere på en gang via e-Boks.

Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

- Med dette initiativ sikrer vi os, at alle får informationen direkte til deres elektroniske postkasse, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Brevet informerer modtagerne om symptomerne på Covid-19, og retningslinjer for hvad man skal gøre, hvis man selv eller ens barn har symptomer.

Derudover vil der være gode råd og anbefalinger til, hvordan man som borger skal forholde sig i den nuværende situation.

Sundhedsstyrelsen skriver på hjemmesiden, at den nuværende epidemi er så alvorlig, at "det er nødvendigt at tage alle formidlingskanaler i brug for at sikre, at alle borgere er velinformerede".

- Vi er klar over, at vi ikke når ud til samtlige borgere. Der er nogle borgere, som er fritaget fra at benytte e-Boks. Her vil vi gerne opfordre til, at familie, venner og bekendte deler brevet med dem, siger Niels Sandø.

/ritzau/