Fredag sætter solen sig igennem før temmelig grå weekend

De foregående dages kolde vejr bliver fredag og i weekenden afløst af mere behagelige temperaturer.

Fredag er der ovenikøbet lagt op til solskin i store dele af landet. Der er i de tre dage kun udsigt til meget begrænsede mængder nedbør.

Det fortæller Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Generelt bliver det meget sparsomt med nedbør. Fredag måske lokalt regn, der kan falde som slud, men ikke noget vildt og voldsomt, siger han.

- Fredag morgen står man op til frostvejr mange steder, fordi det har været klart vejr. Men der er skyer på vej ned over landet fra nordvest, og når den kolde morgen først er overstået, kommer der rigtig flot solskinsvejr.

Flere steder i Jylland kan der lokalt være rimtåge i morgentimerne og først på formiddagen.

I Nordvestjylland vil det fra morgenstunden være overskyet. Skyerne driver senere på dagen ind over resten af landet, men når først frem til de østligste egne og København ved solnedgang.

- Så østpå får man altså solskin fra morgen til aften, siger Jesper Eriksen.

Temperaturerne stiger fredag til mellem to og fem graders varme.

- Det skyldes både skydækket, men også at selve luftmassen er lidt lunere, forklarer Jesper Eriksen.

Natten til lørdag kan der igen lokalt dannes tåge eller rimtåge, og der er i morgentimerne risiko for rimglatte veje.

Lørdag og søndag bliver generelt en grå omgang med mellem to og syv graders varme. Søndag måske en spids varmere.

- De fleste steder får desværre ikke solen at se. Hvis den kommer frem, så bliver det på regionalt plan. Størst chance for solskin lørdag er på Bornholm. Søndag er der måske også mulighed for, at solen kan bryde frem i den nordvestlige del af landet, siger Jesper Eriksen.

/ritzau/