Fredericia får nyt musicalteater efter teaterkonkurs

Sidste år gik Fredericia Teater konkurs, men nu åbner Fredericia Muscialteater på samme adresse.

Det er ikke mere end ni måneder siden, at Fredericia Teater gik konkurs, men nu åbner et nyt teater i byen.

Fredericia får således et nyt musicalteater, oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Byrådet godkendte stiftelsesgrundlaget på et møde torsdag. Det betyder, at byen nu har fået et nyt musicalteater, efter at Fredericia Teater sidste år gik konkurs.

Byen går efter at genskabe "samme høje kunstneriske kvalitet", lyder det fra Christian Jørgensen, der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget og bestyrelsesmedlem i det nye Fredericia Musicalteater.

- Teatret er et fyrtårn for byen, og med udsigt til lysere tider, hvor vi atter kan mødes og få nogle kulturelle oplevelser sammen, er det dejligt, at vi igen kan se frem til musicalforestillinger i Prinsessegade, siger han.

Kommunen går efter at blive Danmarks musicalhovedstad.

Planen led dog et alvorligt knæk i marts 2020, da Fredericia Teater gik konkurs, imens coronavirusset var begyndt at sætte sit aftryk i samfundet.

Teatret oplyste, at det havde været tvunget til at aflyse mange forestillinger, som betød et betydeligt fald i indtægterne. Det var blandt andet musicalen "Shu-bi-dua- 2.0", der blev aflyst.

Teatret havde i løbet af det seneste år inden konkursen haft svingende billetindtægter.

To forestillinger i København, "Prinsen af Egypten" og "Tarzan", førte til et tocifret millionunderskud for teateret i 2019.

Siden da blev det også konstateret, at der var brugt mere på markedsføring, end bestyrelsen havde tilladt.

Kommunen havde i de svære tider bakket op om teatret med økonomiske milliontilskud, og allerede ved konkursen i marts lød det, byrådet håbede på, at man efter coronakrisen igen kunne rejse sig som teater- og musicalby.

Fredericia Kommune har afsat 11 millioner kroner årligt i budgettet til det nye musicalteater, der får navnet Fredericia Musicalteater.

Ved konkursen i marts var det en slukøret kulturminister Joy Mogensen (S), der udtalte sig om lukningen.

- Jeg synes, at Fredericia Teater har været et fyrtårn i dansk kulturliv og har gjort det godt især inden for musicals. Men generelt har det vist, at man kan være en kulturinstitution med national påvirkning fra provinsen, sagde hun.

/ritzau/