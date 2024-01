Fredericianerne skal koge bakterier ud af drikkevandet

Alle, som bor indenfor voldene i Fredericia Kommune, skal de kommende dage koge vandet, før de drikker det.

Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse lørdag.

Lørdag viste en rutinemæssig test hos Trefor Vand et forhøjet bakterietal i vandet ved Kaltofte Vandtårn, og derfor udsteder myndighederne kogeanbefalingen.

Kogeanbefalingen gælder både private og virksomheder i området inden for voldene i Fredericia fra Kongens Port til Danmarks Port.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget det forhøjede bakterietal, men det er Trefor Vands fagfolk i færd med at klarlægge.

- Lige nu skal vi have undersøgt, hvad der er årsagen, og vi tager blandt andet en række test for at følge udviklingen i bakterietallet, siger Lars Skjerning, der er vandforsyningschef i Trefor Vand.

- Vi tager alle forholdsregler, og tallene skal være tilbage på normal, inden vi kan ophæve kogeanbefalingen igen. Det bliver opgaven over de næste par dage.

Kogeanbefalingerne omfatter cirka 6200 husstande inden for voldene.

Kogeanbefalingen gælder i foreløbigt fire dage eller til andet bliver meldt ud, skriver kommunen på Facebook.

