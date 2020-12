Fredericias borgmester går af: Har fået kommunikationsjob

Jacob Bjerregaard (S) begynder 1. februar hos kommunikationsbureauet Advice og stopper derfor som borgmester.

Fredericia Kommune skal have en ny borgmester i begyndelsen af det nye år.

Den nuværende, Jacob Bjerregaard (S), trækker sig fra posten, når han til februar i stedet får en af flere direktørstillinger i kommunikationsbureauet Advice.

Det skriver Jacob Bjerregaard på Facebook.

I det nye job får han særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, hvilket efter hans eget udsagn har fyldt mere for ham se seneste år - både som borgmester og som formand for miljø- og forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

- Det er samtidig med en stor portion vemod, at jeg med udgangen af januar forlader borgmesterposten i vores skønne, skønne Fredericia.

- Jeg er stolt og ydmyg over de syv år, hvor jeg har fået lov til at tjene fredericianerne, og jeg har nydt hvert et sekund, skriver han i opslaget.

Jacob Bjerregaard blev valgt ind i Folketinget i 2011, hvor han blev udnævnt til Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører.

Han blev dog kun på Christiansborg til 2013, hvor han skiftede Folketinget ud med kommunalpolitik.

Jacob Bjerregaard overtog borgmesterposten i Fredericia i januar 2014.

/ritzau/