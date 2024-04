Fredericias socialdemokratiske borgmester stopper om to uger

Ved udgangen af april takker Steen Wrist (S) af som borgmester i Fredericia Kommune.

Han har fået nyt job, som han starter i 1. maj, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Allerede tidligere på året meddelte Steen Wrist, at han ikke genopstiller ved næste kommunalvalg.

Steen Wrist havde dog i sinde at sidde perioden ud, men med det nye job som forstander på kursus- og konferencecenteret Laugesens Have stopper han før tid.

- Efter ti gode år i byrådet, de sidste tre som borgmester, bliver det vemodigt at stoppe i Fredericia Byråd, siger Steen Wrist i pressemeddelelsen.

- Da jeg tidligere på året meddelte, at jeg ikke genopstillede til det kommende kommunalvalg, sagde jeg samtidig, at jeg som udgangspunkt sad perioden ud. Men jeg ved, at det er det rette for både kommunen og mig at stoppe nu.

Næste kommunalvalg er i november 2025.

Socialdemokratiet i Fredericia besluttede i marts, at det er nuværende byrådsmedlem Christian Bro, der skal være borgmesterkandidat ved valget.

Han er dermed også et godt bud på at overtage tøjlerne allerede nu efter Steen Wrist. Der afholdes ekstraordinært byrådsmøde 23. april, hvor en ny borgmester indstilles.

Steen Wrist overtog selv borgmesterposten på samme måde, som han nu overlader en.

I januar 2021 fik daværende borgmester Jacob Bjerregaard (S) også nyt job, og herefter blev daværende byrådsmedlem Steen Wrist valgt som ny borgmester.

Efterfølgende forsvarede Steen Wrist borgmesterkæden ved kommunalvalget samme år.

13,9 procent af borgerne i Fredericia Kommune stemte personligt på ham ved valget. Socialdemokratiet gik dog 17 procentpoint tilbage.

