Frederiksberg og Horsens gør som andre byer og dropper skøjtebaner

Der bliver ingen udendørs skøjtebane på Frederiksberg Runddel i år.

Det skriver kommunens borgmester, Michael Vindfeldt (S), på Facebook tirsdag.

- Den er en elsket Frederiksberg-attraktion, men signalet er skævt i år.

- Til gengæld undersøger vi, om man kan lave noget andet på pladsen. Det kunne være noget kulturelt, det kunne være rulleskøjtebane eller noget helt tredje.

Bag beslutningen ligger et ønske om at spare på energien.

Michael Vindfeldt skriver, at beslutningen blev truffet af magistraten mandag aften. Magistraten er kommunens økonomiudvalg og har borgmesteren som formand.

Af kommunens budgetforlig for 2023, som blev aftalt i midten af september, fremgår det ellers, at lukning af skøjtebanen var et af flere besparelsesforslag, som partierne besluttede at fravælge.

Kommunalbestyrelsen vedtager først budgettet 10. oktober.

Michael Vindfeldt skriver også, at kommunen vil skrue ned for belysning af bygninger og træer.

Også Middelfart, Esbjerg og Aarhus har tidligere meldt ud, at de dropper udendørs skøjtebaner af hensyn til de høje priser på energi. Det gælder også Zoologisk Have i København.

Det samme gør Horsens, skriver TV Syd.

- I den nuværende situation vurderer vi, at det her er et nødvendigt bidrag til forsyningssikkerheden, har direktør i Teknik og Miljø i Horsens Kommune Bjarke Butt Eriksen sagt til mediet.

/ritzau/