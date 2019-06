Frederiksen: Bunden opgave at enes om CO2-reduktion

Mette Frederiksen (S) skal blandt andet forhandle nedbringelse af CO2-udslip med rød blok lørdag.

S-formand Mette Frederiksen går lørdag en smule mere ned i substansen, når hun mødes med henholdsvis SF, Enhedslisten og De Radikale for at snakke klima og miljø.

Forhandlingerne er næste skridt på vejen mod at finde et fælles grundlag for en ny regering.

Og Frederiksen er indstillet på at skulle levere til det grønne Danmark.

- Hvis der er noget, der står tilbage efter den her valgkamp, er det, at vores børn og unge utvetydigt har sagt, at de næste år handler om klima og klimakrisen. Det bliver en af de vigtigste opgaver det kommende år, siger hun på vej ind til lørdagens møder.

Mens Socialdemokratiet vil reducere CO2-udslippet med 60 procent i 2030, har de øvrige partier og Alternativet krævet, at reduktionsmålet skal være 70 procent - som det fremgår af den internationale klimaaftale fra Paris.

Derfor skal der findes et kompromis, men hvor det lander henne, vil Frederiksen ikke gætte på.

- Jeg kommer slet ikke til at stå og forhandle herude. Men vi kommer til at diskutere reduktionsmål og mange andre elementer.

- Nu går forhandlingerne i gang, og jeg betragter det her som en af de bundne opgaver. Det skal der leveres på i de kommende år, siger hun.

