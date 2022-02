Frederiksen er fortsat tavs om regeringens ansvar i FE-sag

Statsminister Mette Frederiksen (S) er fortsat tavs om chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen, der er hjemsendt og sigtet for landsforræderi.

Statsministeren bliver spurgt til, om en eventuelt tiltale er en regeringsbeslutning, som hun også selv skal indover.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til den konkrete sag. Det sagde jeg allerede i sidste uge, siger Mette Frederiksen mandag under et besøg hos sin spanske kollega, Pedro Sanchéz.

Det er formelt set op til justitsminister Nick Hækkerup (S), om der skal rejses en tiltale, hvis anklagemyndigheden beder om det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er dog uvist, om regeringens sikkerhedsudvalg briefes om en eventuel tiltale.

Det normalt tavse embedsværk har været særdeles åbenmundet med direkte kritik af regeringens håndtering af sagen de sidste uger, mens regeringen har været mere end tavs.

Tidligere mangeårig departementschef i Justitsministeriet Michael Lunn skrev om sin kritik i Politiken.

Sagen viser "en sjælden grad af hensynsløshed over for enkeltpersoner, mangel på eftertænksomhed og evne til at tænke blot et til to skridt frem", lød det.

Mette Frederiksen har som regeringsleder talt meget om tillid til embedsværket, men ønsker ikke at forholde sig til spørgsmålet.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til den konkrete sag, siger hun.

Nick Hækkerup vurderes at have været tæt involveret i fængslingen af sin tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, hvor Hækkerup var minister fra 2011 til 2013. Findsen var departementschef fra 2007 til 2015.

Gennem to årtier har Findsen haft sæde i regeringens sikkerhedsudvalg og været orienteret om Danmarks dybeste sikkerhedshemmeligheder. Nu er han sigtet for at røbe dem.

Han har tidligere været chef for Politiets Efterretningstjeneste i fem år.

Kritikken er gået på, at tidligere forsvarsminister Trine Bramsen (S) valgte at hjemsende fem medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder Lars Findsen. Det skete på grund af kritik fra et tilsyn.

Siden har en undersøgelseskommission med tre landsdommere peget på, at medarbejderne, herunder Lars Findsen, er uden skyld.

Han blev anholdt i december efter en rejse og har været fængslet i to måneder, indtil landsretten vurderede, at han kunne løslades.

/ritzau/