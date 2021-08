Frederiksen forfremmer politisk ordfører til minister

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen (S), overtager Uddannelses- og Forskningsministeriet efter Ane Halsboe-Jørgensen (S). Hun bliver ny kultur- og kirkeminister.

Det oplyser Statsministeriet.

Rokaden i regeringen kommer, efter at Joy Mogensen (S) søndag meddelte, at hun trækker sig som kultur- og kirkeminister.

De nye ministre præsenteres klokken 11 ved Amalienborg.

- Af hensyn til situationen i Afghanistan vil der ikke blive gennemført overdragelser i de respektive ministerier i dag. Overdragelserne vil blive gennemført på et senere tidspunkt, skriver Statsministeriet.

Jesper Petersen har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2007 og politiske ordfører siden valget i 2019. Han blev i samme ombæring medlem af partiets gruppeledelse.

Han kom oprindeligt til Socialdemokratiet fra SF, efter at partiet kom ud i et voldsomt stormvejr oven på at være gået i regering i 2011.

Søndag aften meddelte Joy Mogensen på Facebook, at hun ønskede at forlade sin ministerpost og politik i det hele taget.

Hun skrev, at hun var løbet tør for overskud, efter at hun inden for to år var blevet minister, havde mistet sin datter og skulle håndtere coronakrisen på to stofområder.

- Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud.

- Og da jeg altid har været i politik med den tommelfingerregel, at man kun skal være der, så længe man kan give alt, hvad man har i sig, så giver næste skridt sig selv, skrev hun.

Joy Mogensen blev efter folketingsvalget i 2019 hentet ind udefra som kulturminister, mens hun var borgmester i Roskilde Kommune.

Hun er i sin ministertid blevet stærkt kritiseret af både nogle kulturordførere og af kulturlivet.

