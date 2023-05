Frederiksen og Ellemann mødtes inden comeback-melding

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V) har mødt hinanden for nylig.

Det siger Mette Frederiksen ifølge DR, efter at Ellemann-Jensen torsdag meddelte, at han 1. august gør comeback som Venstres formand og forsvarsminister.

- Jeg havde lejlighed til at være sammen med ham forleden dag. Og meldingen er, at han er tilbage på fuld tid og klar til at påtage sig sine opgaver, når han er tilbage efter sommerferien, og det glæder jeg mig til, siger hun.

Mette Frederiksen tilføjer, at hun er glad for, at Ellemann-Jensen vender tilbage, og at "vi mangler Jakob i regeringen".

- Sygdommen er vi ikke herre over selv. Men det er rigtig positivt, at Jakob er klar til at komme tilbage efter sommerferien, siger hun ifølge DR.

Ellemann-Jensen har været sygemeldt med stress siden 6. februar. Torsdag morgen skrev han på Facebook, at han er klar på et comeback efter sommerferien.

Venstres formand har på Facebook skrevet, at "mit hoved føltes, som om det var ved at sprænges, og jeg havde svært ved at holde mig oprejst" om sin tilstand inden sygemeldingen.

Men Ellemann-Jensen tilføjer, at det nu går så godt, at han kan sætte en dato på for sit comeback.

- Jeg ved, at mange efterlyser et svar på, hvornår jeg er tilbage, og det forstår jeg godt. Det er vigtigt at vide for Venstres medlemmer, organisationsfolk og folketingsgruppe og for mine kolleger i regeringen.

- Jeg kan fortælle jer, at jeg er fast besluttet på at vende tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister. Og efter samråd med de læger og psykologer, jeg taler med, har jeg besluttet at komme tilbage 1. august, når den nye politiske sæson begynder, skrev Ellemann-Jensen på Facebook torsdag morgen.

Med comebacket i august kommer Ellemann-Jensen ikke til at være en del af forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, som ventes afsluttet inden sommerferien.

Disse forhandlinger kommer fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til at køre i mål.

