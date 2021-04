Frederiksen: Mest kritiske corona-fase er bag os

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på TV2, at den mest kritiske fase af corona er overstået.

I et fælles interview med statsminister Mette Frederiksen (S) og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger førstnævnte, at det ser ud til, at det værste er overstået, når det kommer til corona.

Interviewet bliver givet på dagen, hvor en større genåbning finder sted på baggrund af en bred, politisk aftale.

- Meget taler for, at vi er ved at lægge den mest kritiske del af coronahåndteringen bag os. Vi står et bedre sted, end vi har gjort tidligere, siger Mette Frederiksen.

Som del af genåbningen har det været hårdt kritiseret, at der kræves bordbestilling 30 minutter på forhånd, hvis man skal have et bord indendørs på restauranter, barer og caféer.

Det får Jakob Ellemann-Jensen til at advare imod, at man laver regler, der "er fjollede og savner logik". Til det svarer Mette Frederiksen:

- Igennem næsten et år har I altid kunnet finde eksempler på ting, der virker ulogiske. Men jeg kan bare konstatere, at vi overordnet set står bedre end mange andre lande.

- Jeg synes ikke, at det er en stor indsats at lægge for at holde styr på smitten, at man skal lade sig teste eller booke et bord.

Under interviewet siger Jakob Ellemann-Jensen, der har været fortaler for en større og hurtigere genåbning, at han erkender, at det havde givet flere smittede og indlagte. Men at han accepterer den konsekvens.

- Sundhed er andet og mere end corona. Det er også trivsel, at børn kan komme i skole, at man kan gå til idræt.

- Det er en balance, og der har vi forskellige temperamenter. Jeg havde gerne set, at genåbningen gik hurtigere, siger han.

Partilederne fik herefter en række ja/nej spørgsmål, hvor Mette Frederiksen svarede som følger:

Ville du bestille en rejse til Mallorca sidst i juni?

- Nej.

Ville du booke bord til et bryllup med 80 gæster i juli?

- Ja.

Skal vi bruge mundbind i supermarkeder i september?

- Umiddelbart nej - men ikke umuligt.

Er alle restriktioner væk, når alle er vaccineret?

- Sigtet er selvfølgeligt at komme tilbage til et sted uden restriktioner. Men kommer der er en smitsom mutation, så skal vi håndtere det.

