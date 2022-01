Frederikssund Kommune evakuerer udsatte ældre før storm

Frederikssund Kommune har lørdag evakueret 20 borgere før stormen Malik rammer Danmark.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det handler om omkring 20 borgere, som bruger kommunens døgnpleje. De fik tilbuddet om at blive evakueret, fordi kommunen frygter, at oversvømmelser efter stormen kan forhindre døgnplejen i at komme frem til dem.

Under stormen Bodil i 2013 var Frederikssund hårdt ramt af oversvømmelser.

Her steg vandet så meget, at Nordsjællands Politi opfordrede beboere om havnen til at forlade deres bolig og søge højere op.

Allerede torsdag gik Frederikssund Kommune i forhøjet beredskab for at forberede sig på stormen Malik ifølge TV 2 Lorry.

Frederikssunds borgmester, Tina Tving Stauning (S), fortæller, at det handler om at undgå, at borgere kommer i livsfare.

- Det vigtigste er at redde mennesker. Der skal ikke være nogen mennesker, der bliver udsat for livsfare, fordi vandet kommer. Derfor har vi rakt ud til dem, der har brug for livsnødvendigt behandling, siger hun til TV 2 Lorry.

Borgerne har fået tilbuddet om at blive huset på omsorgscentrene Tolleruphøj i Frederikssund eller De Tre Ege i Jægerspris.

Døgnplejen har været kontakt med alle de berørte ældre i området, der risikerer oversvømmelser.

Kommunen er stadig løbende i kontakt med de ældre, som har takket nej til tilbuddet, hvis de skulle skifte mening eller få akut behov for hjælp.

- Vi kan ikke udelukke, at der kommer borgere, der takker nej og får akut brug for hjælp. Derfor er det aftalt, at vi også skal være klar til at kunne evakuere, hvis det bliver nødvendigt, siger Tina Tving Stauning ifølge TV 2 Lorry.

Hun kan ikke sætte et præcist tal på, hvor mange pladser kommunen har til ældre, som måtte få behov for at blive evakueret. Men hun understreger, at de finder pladserne.

Hvis man bruger døgnplejen i Frederikssund Kommune og gerne vil evakueres, kan man også selv kontakte kommunens callcenter.

/ritzau/